Reddingsplan Nederlandse tak British Steel

Greybull zou de fabrieken in het Franse Hayange en FN Steel in Alblasserdam samen willen voegen met de Franse staalmaker Ascoval. Dat laatste bedrijf kocht Greybull in mei. Ascoval zou dan halffabrikaten kunnen leveren aan FN Steel en de fabriek in Hayange.

Bij FN Steel werken volgens de website ruim 300 mensen.