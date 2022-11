Gesprekken met jezelf en automatisch dempen? Deze nieuwe opties in Whatsapp liggen op de plank

Wanneer een gebruiker lid wordt van een groepsgesprek met meer dan 256 deelnemers, wordt het gesprek automatisch gedempt. Dit om te voorkomen dat iemand overspoeld wordt met meldingen.

Ook komt er een nieuwe optie om chats te openen met je eigen telefoonnummer waardoor je berichten naar jezelf kan sturen, aldus de WhatsApp-experts.

Tweede nummer

Een handige functie voor mensen met een tweede telefoonummer: mogelijk kan je dit nummer binnenkort toevoegen aan je bestaande WhatsApp-account. Handig voor mensen met bijvoorbeeld een werktelefoon.

Tot slot voor de liefhebbers van de ’Niet storen’ functie: met de update kan je zien of een bericht of oproep is gemist omdat je ’Niet storen’ dat moment ingeschakeld had.