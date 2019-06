Curetis presenteert weer resultaten Unyvero

"We zijn zeer verheugd over de groeiende hoeveelheid uitstekende klinische en wetenschappelijke gegevens over ons Unyvero-systeem en de LRT-cartridge", zegt Curetis-bestuurder Faranak Atrzadeh. "Het belangrijkste is dat de recente resultaten bevestigen dat Unyvero kan leiden tot een aanzienlijk snellere diagnose en dat het de geïnformeerde behandelingsbeslissingen meer dan twee dagen eerder dan de standaard mogelijk maakt."

De LRT-cartridge voor longontsteking van Unyvero werd in april 2018 goedgekeurd door de Amerikaanse FDA en tijdens de ASM Microbe Conference 2018 op de Amerikaanse markt geïntroduceerd. Het bedrijf werkt er nog aan om ook FDA-goedkeuring te verkrijgen voor een andere LRT-cartridge (voor BAL) die ook gebruikt kan worden bij de diagnose van longontsteking. Dit proces bevindt zich nu in de laatste fase.