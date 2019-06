Financials helpen AEX voeten droog te houden

De AEX-index eindigde 0,1% hoger op 541,15 punten, na bij de start nog tot 536,2 punten te zijn weggezakt. De AMX wist het openingsverlies zelfs naar een winst van 1,5% om te buigen, waardoor de index voor middelgrote fondsen op 741,47 punten belandde.

Elders in Europa veerde vooral de beurs in Frankfurt flink op met een vooruitgang van 1,6%. De Franse CAC 40 kreeg er 0,6% bij.

Volgens Corné van Zeijl, analist bij Actiam, was er geen duidelijke oorzaak voor het herstel van de koersen na de bedrukte start van de handel. „Er is wel nog steeds hoop bij beleggers dat het op de G20-top eind deze maand goed zal komen tussen Amerika en China. Een negatieve uitkomst zal echter grote gevolgen hebben voor het beursklimaat.”

Philip Marey, econoom bij Rabobank, houdt er rekening mee dat een scenario van een verdere escalatie van het handelsconflict in het verschiet ligt. „Het wordt steeds moeilijker voor China en Amerika om bij de G20-top een handelsdeal af te spreken waarbij beide partijen er zonder gezichtverlies uitkomen.” Hij wijst er op dat een toename van de neerwaartse risico’ s de deur zal openen voor de Federal Reserve om een ruimer monetair beleid te gaan voeren. In de markt wordt zelfs voorzien dat de Fed dit jaar de rente twee keer gaat verlagen.

Verder keken beleggers reikhalzend uit naar de toelichting van ECB-topman Mario Draghi op het rentebesluit donderdagmiddag. Van Zeijl gaat er van uit dat Draghi vijf maanden voor zijn afscheid belangrijke monetaire beleidswijzigingen uit de weg zal gaan. „De indicatoren in de eurozone zijn ook niet verder verslechterd.”

Marey verwacht dat het Amerikaanse banenrapport van komende vrijdag weinig vuurwerk zal opleveren. „De bredere macrocijfers laten zien dat de economie in de VS in de late fase van de cyclus maar iets aan het afkoelen is.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen liet ArcelorMittal een mooie opleving zien. De staalgigant dikte 4,1% aan.

De financiële instellingen deden ook goede zaken na de verzwakking bij de start van de week. ING koerste 4% hoger. Aegon sprintte eveneens 4% vooruit. Voor ABN Amro werd 3,3% meer betaald.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield won 1,3%, na een koopadvies van Goldman Sachs.

Betaalverwerkingsbedrijf Adyen stond met een min van 2% onderin. Chipmachinefabrikant ASML verloor 0,5%.

Shell leverde 0,4% in. De olie- en gasproducent verwacht in de periode 2021 tot en met 2025 minstens $125 miljard terug te laten vloeien naar de aandeelhouders.

Philips moest 1,3% afstaan. De Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) zou onderzoek doen naar het medische technologieconcern wegens het betalen van steekpenningen in China

Bij de middelgrote fondsen boekte vastgoedfonds Wereldhave een winst van 4,3%, na door Goldman Sachs van de verkooplijst te zijn gehaald. Staalproducent Aperam sprong van 4,8% vooruit.

Takeaway en TomTom stonden met minnen van 1% en 0,5% onderaan.

Op de lokale markt klom Tie Kinetix 4,9%, in reactie op een bereikte deal in de VS.

Curetis schoot 4,6% omhoog. Het biotechbedrijf presenteert later deze maand nieuwe data uit het onderzoek naar zijn diagnosesysteem voor de toepassing bij longontsteking.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.