Hoop en vrees op Amsterdamse beurs

Om elf uur stond de AEX onveranderd op 540,8 punten, na pal na opening tot 536,2 punten te zijn weggezakt. De AMX wist het openingsverlies zelfs in een winst van 1% op te buigen, waardoor de index voor middelgrote fondsen op 738,3 punten belandde.

Elders in Europa veerden de beurzen na een zwak begin ook stevig op. De Duitse DAX belandde 0,7% hoger en de Franse CAC 40 0,3%.

De indexfutures wezen op een ongeveer 0,4% hoger begin van de Amerikaanse beurzen. Maandag sloot de Dow Jones-index fractioneel hoger. De Nasdaq-index verloor 1,6%, door stevige verliezen bij zwaarwegende technologiebedrijven die door toezichthouders worden aangepakt.

Beleggers opereerden tussen hoop en vrees. De angst dat het handelsconflict tussen China en de VS uit de hand gaat lopen en de wereldeconomie sterk gaat schaden, bleef de stemming drukken.

Anderzijds hebben beleggers hoop dat centrale bankiers mogelijk voorzichtig op nieuwe stimuleringsmaatregelen gaan hinten. Zij kijken zodoende reikhalzend uit naar de toelichting van ECB-topman Mario Draghi op het rentebesluit donderdagmiddag.

Ook zien beleggers koopkansen bij bedrijven die de afgelopen weken hard onderuit zijn gegaan.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen wist vooral ArcelorMittal hiervan te profiteren. De staalgigant klom 4,2%.

De financiële instellingen waren ook in trek. ING, ABN Amro en Aegon stegen 2,3% tot 2,5%.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield won 2,5%, na een koopadvies van Goldman Sachs.

Betaalverwerkingsbedrijf Adyen stond met een min van 2,3% onderin.

Chipmachinefabrikant ASML verloor 1,3%.

Shell leverde 0,6% in. De olie- en gasproducent verwacht in de periode 2021 tot en met 2025 minstens $125 miljard terug te laten vloeien naar de aandeelhouders.

Bij de middelgrote fondsen stond vastgoedfonds Wereldhave met een plus van 4,6% bovenaan, na door Goldman Sachs van de verkooplijst te zijn gehaald. Staalproducent Aperam volgde met een winst van 3,3%.

Takeaway en TomTom stonden met minnen van 1,3% en 0,8% onderaan.

Op de lokale markt schoot Tie Kinetix 9,7% omhoog, in reactie op een bereikte deal in de VS.

Curetis klom 8,2%. Het biotechbedrijf presenteert later deze maand nieuwe data uit het onderzoek naar zijn diagnosesysteem voor de toepassing bij longontsteking.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.