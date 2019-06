Greenyard duikt fors in het rood

De min kwam uit op bijna 238 miljoen euro, onder meer door flinke eenmalige kosten voor terugroepacties en reorganisaties. Ook drukte een afschrijving op Long Fresh op de resultaten. De omzet van de onderneming zakte met 4,3 procent naar 3,9 miljard euro.

Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op 64,5 miljoen euro. Dat is aan de bovenkant van de eerder afgegeven prognose. Eind januari kondigde Greenyard aan dat het een kapitaalverhoging overweegt, waar het in het handelsbericht van dinsdag weinig over loslaat. Destijds sneed de onderneming overigens ook in de prognoses en stelde het een nieuwe bestuurder aan om de boel weer op de rails te krijgen.

Greenyard kondigde onlangs nog de verkoop aan van een Hongaarse diepvriesfabriek aan de Belgische snackproducent Roger & Roger.