Huis kopen? Dan gaat de leaseauto de deur uit

Dat meldt De Hypotheekshop. De keten van hypotheekadviseurs heeft geen exacte cijfers, maar volgens sommige adviseurs kiest zo’n een op de zes consumenten ervoor de leaseauto de deur uit te doen.

Vaste lasten

Vaste lasten, zoals een (studie-)schuld, alimentatieplichten maar ook een telefoonabonnement kunnen van invloed zijn op de leencapaciteit voor een hypotheek. Veel huizenkopers beseffen echter niet dat dit ook geldt voor een leaseauto, meldt de Hypotheekshop.

Wie een leaseauto heeft, kan grofweg een tot anderhalf keer de cataloguswaarde van de auto minder aan hypotheek lenen, afhankelijk van de duur van het contract en het aantal gereden kilometers.

Rekenvoorbeeld

In een rekenvoorbeeld heeft iemand een inkomen van €40.000 per jaar, een leasecontract van 36 maanden voor €250. bij een rente van 2% kan hij nog maar €144.000 lenen in plaats van €175.000. Dat is maar liefst €31.000 minder.

Het leasecontract kan dan worden beëindigd, maar dit kost al snel €1000. De Hypotheekshop vindt daarom dat er bij het aangaan van een leasecontract meer voorlichting over dit gevolg zou moeten zijn.