Russische staalgigant groter dan ArcelorMittal

Moskou - Het Russische staalconcern Novolipetsk Steel (NLMK) is staalgigant AcelorMittal voorbij gestreefd in marktwaarde. Dat is volgens kenners een nieuw signaal dat de Russische staalindustrie bloeit terwijl de Europese industrie, waar ArcelorMittal een speler van belang is, worstelt.