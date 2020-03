ECB-president Lagarde in zelfisolatie om coronavirus

President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) is vorige week tijdelijk in zelfisolatie gegaan nadat ze in contact was geweest met een persoon die was besmet met het coronavirus. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

De ECB wilde geen commentaar geven maar zei dat Lagarde vanuit haar kantoor heeft gewerkt deze week. Lagarde voert voorlopig overleg via videoconferenties over de maatregelen van de ECB om de coronacrisis te bestrijden. De ECB kwam vorige week nog met een opkoopprogramma van 750 miljard euro om de schadelijke gevolgen van de crisis voor de economie te bestrijden.

Ook andere hoge beleidsmakers in Europa zijn in zelfisolatie gegaan, onder wie de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz. Zij zijn beiden negatief getest op het virus.