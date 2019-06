Beste containermaand ooit voor Rotterdam

Rotterdam is de grootste containerhaven van Europa. Dat Rotterdam zo succesvol is op dit vlak is volgens het havenbedrijf mede te danken aan de diepe vaargeulen. In een persverklaring benadrukt de organisatie fors te blijven investeren in de verbetering van de infrastructuur. Ook op digitaal vlak wordt aan de weg getimmerd.

Het havenbedrijf neemt van 4 tot 7 juni deel aan vakbeurs Transport & Logistic in München. Digitale transformatie zal daar een belangrijk ‘selling point’ zijn van de Rotterdammers. Een speciale attractie is Container 42. Dat is een hyperintelligente container, die met sensoren kan meten hoe het onderweg zit met zaken als vibratie, luchtvervuiling, vochtigheid en temperatuur. De container is ook uitgerust met zonnepanelen om te zien hoeveel energie een container op een containerschip, een trein of een truck kan 'oogsten' tijdens de reis.