'Shell heeft geen plafond meer op uitgaven'

Amsterdam - Shell gaat in de periode 2021 tot 2025 meer geld uitgeven dan momenteel het geval is. Beleggers mogen daarom niet meer uitgaan van een hard plafond voor investeringen zoals Shell dat vroeger hanteerde. Dat schrijven analisten bij Royal Bank of Canada (RBC) in een reactie op een strategische update van de olie- en gasreus in aanloop naar zijn Management Day.