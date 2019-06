Nooit meer een dag offline

Zeven op de tien werkgevers zijn zelf continu, dus ook buiten werktijd, bereikbaar. Wel plant de helft van de werkgevers voor zichzelf offline tijd in. Iets dat er bij werknemers vaak bij inschiet, terwijl er wel behoefte aan is. Zes op de tien werknemers ontvangen van de leidinggevende nooit tips of begeleiding gericht op slim en efficiënt werken.

Hoewel 63% van de werkgevers zegt een prioriteit te maken van werkdrukregulering, ervaart de werknemer dit in de praktijk niet. Zo geven zes op de tien bijvoorbeeld aan dat de werkgever niet vaak genoeg informeert naar de werkdruk (55%) en bijna één derde voelt zich niet door de werkgever gehoord (27%).