Column: Mag het ietsje meer zijn?

De aandelenmarkten van de Verenigde Staten, Japan, Europa en China zijn de eerste maanden van het jaar behoorlijk gestegen. En door een rentedaling op de kapitaalmarkt hebben de meeste obligatiebeleggers dit jaar ook een positief resultaat. Dan zou je tevreden beleggers verwachten. Die zijn er zeker, maar na een minder beursjaar 2018 én de huidige extreem lage spaarrente zijn veel beleggers op zoek naar meer rendement.

Is er ruimte voor meer?

De omstandigheden waarin dit moet gebeuren zijn verre van rustig te noemen. Sinds 2016 worden beleggers geconfronteerd met Brexit en het ronduit grillige gedrag van president Trump. Drie jaar verder blijkt dat Brexit vooral duidelijk heeft gemaakt dat een deadline een flexibel begrip is geworden om het meest onwenselijke scenario vooruit te schuiven. En Trump begint te merken dat het gestarte handelsconflict met China niet alleen om handel gaat, maar ook om macht.

Zeldzame metalen zijn China’s troef

China toont zich bereid daar een langdurig gevecht van te maken als dat nodig is. Het heeft daarvoor een aantal belangrijke troeven achter de hand gehouden. Een daarvan vormt de markt voor zeldzame metalen, die ooit werd gedomineerd door de VS maar nu in handen is van China. Zo’n 80% van de Amerikaanse vraag wordt geïmporteerd uit China. Het gaat dan om grondstoffen die noodzakelijk zijn voor de productie van bijvoorbeeld smartphones, flatscreens en LED-lampen. Maar ook zonnepanelen, elektrische auto’s, vliegtuigen en militair materieel. Nu is er altijd wel iets waar beleggers zich zorgen om kunnen maken, maar als de twee economische grootmachten een conflict hebben is iedereen extra alert.

Positieve ontwikkelingen

Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen. Het meest optimistische signaal kwam onlangs toch weer uit de VS. Daar vond de beursintroductie plaats van een bedrijf dat een vleesvervanger maakt. Hoewel het bedrijf de afgelopen jaren nog verlieslatend was, weerhield het beleggers er niet van om het aandeel direct na de introductie tegen een steeds hogere prijs te blijven kopen. Waar de ‘gewone’ slager dan nog vriendelijk vraagt of het ietsje meer mag zijn, waren deze kopers bereid om op dag 1 uiteindelijk maar liefst 163% meer te betalen dan de introductieprijs. En de dagen erna liep dat zelfs op tot een plus van 300%.

Gezonde innovatie

Is zo’n extreme stijging absurd? Misschien. Het optimistische signaal zit voor mij niet zozeer in het gedrag van deze kopers, nee, het is het vertrouwen dat men heeft in het groeipotentieel van vleesvervangende producten én het veranderende gedrag van consumenten. Het toenemende gebruik van innovatieve producten zorgt ervoor dat uiteindelijk veel minder druk komt op onze voedselketen en het milieu. Nu zijn het voornamelijk jongeren, de millennials en de daaropvolgende Generatie-Z, die met hun gezonde levensstijl deze trend vormgeven. Maar daar hoeft het niet bij te blijven. Gezondheid is een brede trend waar steeds meer beleggers op inspelen. Wie wil er nu niet gezond oud worden?

Patrick Damen is senior beleggingsadviseur bij vermogensbeheerder Robeco.