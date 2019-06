’Goed gevoel’ naderende AOW-deal

PvdA-leider Lodewijk Asscher zei na afloop dat hij ’optimistisch’ is over de kans op een pensioenakkoord. „We zijn een stuk nader tot elkaar gekomen.” Het is nu ook wel duidelijk dat áls er een akkoord komt, dan zal het zijn met de steun van de Partij van de Arbeid en GroenLinks, of er komt geen akkoord.”

GroenLinks-voorman Jesse Klaver bevestigde dat: „Er is een deal samen met PvdA en GroenLinks of er is geen deal. We trekken hierin volledig samen op.”

Later vandaag zullen ook andere oppositiefracties langskomen bij Koolmees. 50Plus-fractieleider Henk Krol: „We gaan laten horen wat wij belangrijk vinden. Ik ben blij dat we nu langs kunnen komen, dat is een stap voorwaarts.”

Topoverleg

Gisteren was er ook al topoverleg in het Torentje met de twee linkse oppositiepartijen. Vannacht is tot drie uur onderhandeld tussen kabinet, werkgevers en vakbonden. Vandaag worden de achterbannen geraadpleegd en daarna kan het gesprek worden vervolgd.

De kans dat er vandaag al een deal wordt gesloten, wordt niet heel groot geacht. „Dat denk ik niet, dat lijkt me heel optimistisch”, zei Asscher.

’Goed gevoel’

De vakbonden hebben ’een goed gevoel’ overgehouden aan het pensioenoverleg, aldus een ingewijde. Volgens betrokkenen wordt er duidelijk meer voortgang gemaakt dan eind november het geval was. Toen klapten de onderhandelingen uiteindelijk omdat er geschillen waren over de AOW-leeftijd, over zware beroepen en over het nieuwe pensioencontract.

