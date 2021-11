Hypotheekrentes omhoog en omlaag, huiseigenaar sluit over

Dat verwachten de hypotheekadviseurs van Van Bruggen, die iedere week een overzicht van de rentetarieven maken. De marktrente is op dit moment ook stabiel. Op het moment dat die weer stijgt, zullen hypotheekrentes in het kielzog meegaan, verwachten de adviseurs.

Oversluiten

De laatste vijf weken zat de hypotheekrente in een licht stijgende trend. Dat maakt dat veel huiseigenaren ervoor kiezen hun hypotheek nu over te sluiten. Daarmee kiezen zij voor financiële zekerheid op de langere termijn. Dat zorgt voor een flinke groei in het aantal hypotheekaanvragen.

Ondertussen zijn er maar weinig starters en doorstromers die een hypotheek aanvragen. Door de hoge prijzen droogt de huizenmarkt steeds meer op. In oktober werden 27% minder huizen verkocht dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de grootste afname sinds 2013.

Die huizen waren in oktober maar liefst 18,3% duurder dan een jaar ervoor. Dat is nog niet eens de grootste prijsstijging in een jaar: in september waren huizen liefst 19,5% duurder dan 12 maanden ervoor.

Luister ook naar de podcast Kwestie van Centen over de hervorming van de hypotheekrenteaftrek: