Thuiswerken leidt tot uur extra overwerk

ADP deed onderzoek naar overwerk voor en na het begin van de coronacrisis. In Nederland werden 1904 mensen bevraagd, laat het bedrijf weten.

Directeur Martijn Brand van ADP Nederland vermoedt dat het massale thuiswerken de drempel voor overwerken verlaagt: „Het is natuurlijk eenvoudiger om thuis net iets vaker de laptop te openen. Ongemerkt kan dit al snel oplopen. Wat ook kan meespelen, is dat medewerkers in deze lastige tijden misschien net een stapje extra zetten om hun organisatie niet verder in de problemen te laten komen.”

Volgens ADP profiteren werkgevers niet per se van deze werklust. De salarisverwerker denkt dat de toename van het aantal overwerkuren kan leiden tot stress, een lagere arbeidsproductiviteit en fysiek ongemak.

In Nederland werkte volgens ADP in 2018 nog één op de vijf medewerkers gemiddeld zes tot tien uur per week over. Dat geldt nu voor een kwart van de werknemers. Een op tien werkt gemiddeld tien uur of meer over.

In alle onderzochte gebieden werkten mensen sinds de corona-uitbraak meer onbetaald over in vergelijking met een halfjaar eerder. In Europa steeg het gemiddelde met één uur, van bijna vijf naar bijna zes uur per week. In Amerika zijn werknemers zelfs gemiddeld drie uur per week meer gaan overwerken, van vier naar zeven uur per week.