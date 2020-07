’AEX begint kalm aan nieuwe week’

De EU-leiders hebben na een nacht doorhalen nog geen akkoord bereikt over de meerjarenbegroting en het daaraan gekoppelde coronafonds van circa €750 miljard. Volgens premier Mark Rutte was de top vannacht dicht bij een mislukking. EU-president Charles Michel heeft de onderhandelingen geschorst en wil maandagmiddag om 16.00 uur verdergaan en een nieuw compromisvoorstel presenteren.

Philips denkt in de tweede helft van dit jaar weer te kunnen groeien. De maker van medische apparatuur zei dat bij de cijfers over het tweede kwartaal van dit jaar waarin de omzet en winst door het coronavirus achterbleven bij vorig jaar. Voor heel het jaar denkt Philips nu aan een „bescheiden” groei van de vergelijkbare omzet en de operationele winstmarge. De kwartaalomzet daalde met 6%. De nettowinst bedroeg €210 miljoen, tegen €246 miljoen een jaar eerder.

Ook GrandVision staat in het nieuws. Brillengigant EssilorLuxottica heeft bij de rechtbank in Rotterdam een juridische procedure opgestart tegen het moederconcern van de optiekketens Pearle en EyeWish. EssilorLuxottica wil hiermee inzicht krijgen in de wijze waarop GrandVision zijn zaken heeft geregeld tijdens de coronacrisis en de mate waarin de optiekketen zich niet zou hebben gehouden aan een ondersteuningsovereenkomst. HAL Investments, de eigenaar van GrandVision, noemt de claims ongegrond.

Prosus dreigt mogelijk achter het net te vissen in de strijd rond de advertentietak van internetbedrijf eBay, waar onder andere Marktplaats onder valt. Volgens persbureau Bloomberg zou eBay na de verkoop een minderheidsbelang in de divisie willen houden. Doordat de techinvesteerder een bod op alle aandelen heeft gedaan, zouden voorstellen van andere bieders aantrekkelijker zijn geworden.

In Milaan gaat de aandacht uit naar de banken. De Italiaanse bank Intesa Sanpaolo heeft zijn bod op branchegenoot Unione di Banche Italiane (UBI) met €652 miljoen verhoogd. Eerder wees UBI de ongevraagde overnamepoging nog af. Intesa Sanpaolo deed in februari een bod in aandelen dat neerkomt op €4,9 miljard.

De euro was $1,1461 waard, tegen $1,1431 op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5% tot $40,37. Brentolie kostte 0,6% minder op $42,89 per vat.