Philips in trek op lagere AEX

Rond 10.10 uur stond de AEX-index 0,5% lager op 570,9 punten. De AMX daalde 0,6% naar 763 punten. De koersenborden in Londen (-0,8%), Parijs (-0,8%) en Frankfurt (-0,4%) kleurden eveneens rood.

De EU-leiders hebben na een nacht doorhalen nog geen akkoord bereikt over de meerjarenbegroting en het daaraan gekoppelde coronaherstelfonds van circa €750 miljard. EU-president Charles Michel wil vanmiddag om 16.00 uur verder gaan en een nieuw compromisvoorstel presenteren.

Elders lieten de aandelenmarkten eveneens weinig grote uitschieters zien. De beurs in Tokio sloot vanochtend 0,1% hoger ondanks dat de Japanse export vorige maand met 26% kromp. Wall Street opent vanmiddag naar verwachting circa 0,5% lager. De Amerikaanse techbeurs Nasdaq sloot vrijdagavond 0,3% hoger. De Dow Jones-index eindigde toen 0,2% in het rood.

Philips aan kop in AEX

In de AEX was Philips de grootste stijger met een plus van 3,7%. Het zorgtechnologieconcern denkt in de tweede helft van dit jaar weer te kunnen groeien. De maker van medische apparatuur zei dat bij de cijfers over het tweede kwartaal, waarin de omzet en winst door het coronavirus achterbleven bij vorig jaar. Voor heel het jaar denkt Philips nu aan een ’bescheiden’ groei van de vergelijkbare omzet en de operationele winstmarge.

Chemicaliëndistributeur IMCD won 0,9%. Speciaalchemieconcern DSM (+0,4%) hield de voeten ook droog.

De AEX werd omlaag getrokken door beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (-1,7%), die last had van de lagere olieprijs. Bankconcern ABN Amro leverde 1,2% in. Bij de financiële waarden stonden ook ING (-1,1%) en Aegon (-0,9%) onder druk. De beleggersverenigingen VEB en European Investors zijn van plan om namens gedupeerde obligatiehouders van het gevallen Duitse betaalbedrijf Wirecard een schadevergoeding te claimen bij een viertal banken, waaronder ABN Amro en ING.

Prosus (-1,1%) dreigt achter het net te vissen in de overnamestrijd rond de advertentietak van internetbedrijf eBay, waar Marktplaats ook onder valt. Overnamevoorstellen van andere bieders zouden aantrekkelijker zijn. Adevinta is volgens zakenkrant Wall Street Journal de grootste kanshebber. Het Noorse internetconcern zou een bod hebben gedaan in contanten en aandelen, maar de hoogte ervan is nog niet bekend. De advertentietak van eBay moet naar verwachting meer dan $8 miljard opleveren.

GrandVision valt fors terug

In de AMX viel GrandVision 6,6% naar €24. Brillengigant EssilorLuxottica heeft bij de rechtbank in Rotterdam een juridische procedure aangespannen tegen het moederconcern van de optiekketens Pearle en EyeWish. EssilorLuxottica wil hiermee inzicht krijgen in de wijze waarop GrandVision zijn zaken heeft geregeld tijdens de coronacrisis en de mate waarin de optiekketen zich niet zou hebben gehouden aan een ondersteuningsovereenkomst. HAL Investments (-2,1%), de eigenaar van GrandVision, noemt de claims ongegrond. EssilorLuxottica werkt al een jaar aan een overname van GrandVision, maar mogelijk komt er nu een kink in de kabel of een lager bod. EssilorLuxottica bood tot nu toe €28 per aandeel GrandVision. KBC Securities verwacht nog steeds dat de overname doorgaat. Mocht het bod toch van tafel gaan, dan kan de koers van GrandVision naar €18 zakken, aldus de Belgische vermogensbeheerder.

Apothekersbedrijf Fagron (+1,6%) ging aan kop bij de middelgrote fondsen. PostNL kreeg er 1,2% bij.

