Philips sterk op hogere beurs

Om tien over twee stond de AEX-index 0,4% hoger op 574,2 punten. De AMX steeg 0,3% naar 769,8 punten. De meeste overige Europese beurzen wonnen licht terrein. De Duitse DAX en Franse CAC 40 stegen 0,6% respectievelijk 0,1%. De Britse FTSE 100 bleef achter met een min van 0,3%.

De indexfutures wezen op een vlakke tot licht hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Vermogensbeheerder Richard Abma van OHV constateert dat beleggers optimistisch zijn over de kans dat de EU-leiders mogelijk nog vanavond een akkoord over het herstelfonds van €750 miljard bereiken. „Je ziet dit vooral terug op de obligatiemarkt, met een daling van de Italiaanse rente en een kleine stijging van de Duitse rente. Inmiddels is in de onderhandelingen het bedrag aan subsidies al teruggebracht van €500 miljard naar €400 miljard.”

Abma wijst erop dat het aanhoudend hoge aantal nieuwe coronabesmettingen daarentegen de stemming drukt. „Er zijn wat brandhaardjes in Europa en in de VS loopt het hard door. Je ziet dit ook terug in de peilingen, waarin Trump op verlies staat. Dat is ook slecht voor het sentiment, want de Democraten willen de belasting verhogen.”

De vermogensbeheerder is zelf vrij voorzichtig gestemd. „Ik houd rekening met een terugval van de beurzen, met name omdat deze de afgelopen maanden wel erg hard zijn gestegen.”

Philips blinkt uit in AEX

In de AEX was Philips de grootste stijger in de AEX met een plus van 5,8%. Het zorgtechnologieconcern denkt in de tweede helft van dit jaar weer te kunnen groeien. De maker van medische apparatuur zei dat bij de cijfers over het tweede kwartaal, waarin de omzet en winst door het coronavirus achterbleven bij vorig jaar. Voor heel het jaar denkt Philips nu aan een ’bescheiden’ groei van de vergelijkbare omzet en de operationele winstmarge.

Biotechnologiebedrijf Galapagos en chemicaliëndistributeur IMCD volgden met plussen van 2,4% respectievelijk 2,3%.

ABN Amro en ING stonden met verliezen van 1,6% respectievelijk 0,9% onderin. De beleggersverenigingen VEB en European Investors zijn van plan om namens gedupeerde obligatiehouders van het gevallen Duitse betaalbedrijf Wirecard een schadevergoeding te claimen bij onder meer deze twee banken.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell zakte 1%. De energiegigant had last van de lagere olieprijs.

Prosus (-0,5%) dreigt achter het net te vissen in de overnamestrijd rond de advertentietak van internetbedrijf eBay, waar Marktplaats ook onder valt. Overnamevoorstellen van andere bieders zouden aantrekkelijker zijn. Adevinta is volgens zakenkrant Wall Street Journal de grootste kanshebber. Het Noorse internetconcern zou een bod hebben gedaan in contanten en aandelen, maar de hoogte ervan is nog niet bekend. De advertentietak van eBay moet naar verwachting meer dan $8 miljard opleveren.

GrandVision valt fors terug

In de AMX viel GrandVision 5,3% naar €24,35. Brillengigant EssilorLuxottica heeft bij de rechtbank in Rotterdam een juridische procedure aangespannen tegen het moederconcern van de optiekketens Pearle en EyeWish. EssilorLuxottica wil hiermee inzicht krijgen in de wijze waarop GrandVision zijn zaken heeft geregeld tijdens de coronacrisis. EssilorLuxottica werkt al een jaar aan een overname van GrandVision, maar mogelijk komt er nu een kink in de kabel of een lager bod. EssilorLuxottica bood tot nu toe €28 per aandeel GrandVision. KBC Securities verwacht nog steeds dat de overname doorgaat. Mocht het bod toch van tafel gaan, dan kan de koers van GrandVision naar €18 zakken, aldus de Belgische vermogensbeheerder.

PostNL ging met een winst van 3,6% aan kop. De post- en pakjesbezorgers profiteerde van een koopadvies van zakenbank UBS, inclusief een koersdoel van €2,50.

