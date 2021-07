Mobiele particulier weet KPN weer te vinden

Mobiele abonnementen aan particulieren leverden KPN 1,3% meer omzet op dan een jaar eerder. Volgens Farwerck was dit te danken aan abonnementen voor ongelimiteerd dataverbruik, nu consumenten na lockdowns gewend zijn geraakt aan videobellen en andere dataslurpende activiteiten.

De totale omzet van de divisie die op consumenten is gericht bleef gelijk aan die in het eerste kwartaal, omdat veel huishoudens hun vaste internetverbinding bij KPN opzegden. Daar kwamen niet even veel klanten voor een combinatie van mobiel en vast internet in de plaats.

Felle concurrentie

Naast de groei van klanten, profiteerde KPN ook eenmalig van de opbrengsten van patenten die het bedrijf in bezit had. Die omzetgroei werd deels tenietgedaan doordat zakelijke klanten minder diensten afnamen van KPN. Op die markt heeft het telecomconcern last van felle concurrentie. Een opsteker was dat het bedrijf vergeleken met begin 2021 weer meer verdiende aan roaming, de vergoeding voor het gebruik van het KPN netwerk als buitenlanders in Nederland mobiel internetten.

De totale omzet steeg vergeleken met het tweede kwartaal van 2020 met 0,2% tot net geen €1,3 miljard. Daarop boekte het bedrijf een nettowinst van €800 miljoen. Dat is fiks meer dan de €135 miljoen een jaar eerder, mede dankzij de samenwerking die KPN is aangegaan met pensioenbelegger APG voor de aanleg van glasvezel. Daarbij kocht APG zich voor honderden miljoenen in bij de dochteronderneming van KPN voor de aanleg van glasvezel.

"KPN groeit weer na jaren van krimp"

Dit vindt DFT-verslaggever Bernard Vogelsang:

„Na ruim tien jaar van dalende inkomsten is de omzet van KPN in het afgelopen kwartaal met 0,2% gegroeid. Het telecomconcern draait vooral beter op de consumentenmarkt en met de groothandelsactiviteiten. Op de zakelijke markt is er echter nog steeds krimp. Een opsteker voor beleggers is dat KPN dit jaar voor €200 miljoen aan aandelen gaat inkopen.”

