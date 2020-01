’Economie elke dag dichter bij ontploffen bubbel’

„Er is enorm veel geld in omloop. Dat een bubbel ontploft en grote economische onzekerheid brengt, is onvermijdelijk. Waar, wanneer en hoe, dat is moeilijk te voorspellen. Ik weet alleen dat we elke dag dichter bij het ontploffen van een bubbel komen”, stelt Wynaendts.

Bij de volgende economische neergang staat verzekeraar Aegon er volgens de topman beter voor dan tijdens de vorige kredietcrisis. „Onze kapitaalpositie is veel sterker dan in 2008. Bij een shock verliezen we zeker hoogte, maar er is extra tijd om te herstellen en de crash te vermijden.”

Lard Friese

Wynaendts vertrekt in mei bij Aegon en wordt opgevolgd door voormalig NN-ceo Lard Friese. Na zijn vertrek bij de verzekeraar gaat hij zich toeleggen op zijn commissariaten bij Air France KLM, Citibank en het Rijksmuseum.

Bekijk ook: Dit betekent transfer van topspits van NN naar Aegon