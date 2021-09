Op de beursvloer AEX beperkt verlies na ochtenddip

Door Johan Wiering

De AEX staat in de namiddag nog altijd lager, hoewel het verlies duidelijk minder is dan in de ochtend. Beleggers nemen her en der winst na de enorme koersstijgingen in de afgelopen maanden. Zij zijn vooral in afwachting van de uitkomst van de vergadering van de Europese Centrale Bank donderdagmiddag.