Op de beursvloer KPN gewild in dalende AEX

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Amsterdam - De AEX blijft woensdagmiddag met klein verlies handelen. KPN is in de AEX met Unilever en Shell een spaarzame winnaar, Signify, Just Eat en Philips leiden een lange lijst met verliezers. Financiële fondsen gaan in Europa het meeste terug. Beleggers vonden de kwartaalresultaten van InPost tegenvallen en zijn in afwachting van het ECB-besluit van donderdag.