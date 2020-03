KLM voelt impact coronavirus en waarschuwt voor grotere klap

AMSTERDAM (AFN) - Bij luchtvaartbedrijf KLM worden de negatieven effecten van het nieuwe coronavirus nu ook zichtbaar in de vervoersstatistieken. In de maand februari had de maatschappij bijna een kwart minder reizigers naar Azië, wat uiteindelijk zorgde voor een krimp van 2,7 procent van de totale passagiersstroom. KLM-baas Pieter Elbers waarschuwt dat de impact van het virus in maart groter is, omdat veel meer routes worden geraakt dan alleen China. Het bedrijf verwacht dat in maart vele langeafstandsvluchten niet zullen worden uitgevoerd.