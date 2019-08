Wall Street zakt in het rood

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent lager op 25.790 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent tot 2869 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,4 procent tot 7820 punten.

Daarmee zijn de plussen van maandag weer voor een groot deel tenietgedaan. Toen oogde Wall Street nog enigszins opgelucht door een meer gematigde toon van president Donald Trump met betrekking tot de handelsstrijd met China. Voor het weekend bezigde Trump evenwel veel dreigende taal in de richting van Peking.

Johnson & Johnson

Bij de bedrijven was er aandacht voor Johnson & Johnson (J&J). Een rechter in Oklahoma heeft bepaald dat J&J een boete moet betalen van 572 miljoen dollar omdat het medisch concern medeverantwoordelijk is voor de opiatencrisis in de Verenigde Staten. Dat bedrag is fors lager dan de eis van ruim 17 miljard dollar van de openbaar aanklager van Oklahoma. Beleggers reageerden opgelucht en het aandeel J&J ging bijna 2 procent omhoog. J&J gaat wel in beroep tegen de boete.

De Amerikaanse tabaksfabrikanten Altria Group en Philip Morris International voeren daarnaast gesprekken over een fusie. Altria is verkoper van onder meer Marlboro-sigaretten in de Verenigde Staten, terwijl Philip Morris het merk Marlboro in het buitenland verkoopt. Op de beurs zat de koers van Altria in eerste instantie flink in de lift door het nieuws. Later daalde het aandeel zo'n 4 procent. Het aandeel Philip Morris verloor bijna 8 procent.

Papa John's

Ook pizzaketen Papa John's (plus 7,9 procent) kon op belangstelling rekenen. Het bedrijf heeft president Rob Lynch van broodjesketen Arby's benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter en opvolger van topman Steve Ritchie. Papa John's heeft te maken met de activistische investeerder Starboard Value die aandringt op veranderingen bij de pizzaketen. Vorig jaar trad oprichter John Schnatter nog af bij Papa John's na een racismeschandaal.

De euro noteerde op 1,1094 dollar tegen 1,1089 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie klom 1,4 procent in prijs tot 54,40 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op op 58,96 dollar per vat.