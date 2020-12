Brexit-deal of niet, vrolijk wordt niemand meer

De relatie tussen de Britse premier Johnson en zijn onderhandelingspartners in de EU is beroerd geworden. Ⓒ ANP/HH

We zijn er bijna, maar nog niet helemaal! Of helemaal niet, dat kan ook nog. Want over vier weken is het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, en volgens de onderhandelaars is een handelsakkoord dichterbij dan ooit. Al is het nog steeds niet zeker of dat er voor het einde van het jaar komt.