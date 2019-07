'Wall Street licht lager na banenrapport VS'

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in juni met 224.000 arbeidsplaatsen, na een neerwaarts herziene toename met 72.000 banen in mei. Economen hadden in doorsnee voor juni een aanwas met 160.000 banen voorspeld. De werkloosheid steeg licht tot 3,7 procent. Het gemiddelde uurloon ging 0,2 procent omhoog op maandbasis.

Het banenrapport wordt door beleggers scherp in de gaten gehouden, omdat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van invloed kunnen zijn op het monetaire beleid van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken. Op de markt wordt verwacht dat de Fed later deze maand met een renteverlaging kan komen. Mogelijk kan het beter dan verwachte banencijfer zorgen voor meer terughoudendheid van de Fed bij een renteverlaging.

Staal en mijnbouw

Samsung, 's werelds grootste chipproducent, zei dat de winst in het tweede kwartaal is gehalveerd, mede door de handelsspanningen tussen de VS en China. In Europa moest de chipsector verliezen slikken. In New York genoteerde chipondernemingen als Micron Technology, Intel, Advanced Micro Devices (AMD), NXP Semiconductors, Texas Instruments, Nvidia en Qualcomm kunnen terrein prijsgeven.

De staal- en mijnbouwsector op Wall Street kan in beweging komen door een flinke daling van de ijzerertsprijs, na de aankondiging van een Chinees onderzoek naar de recente rally. Dit nieuws zetten staalproducenten en mijnbouwers in Europa in de min.

De graadmeters op Wall Street eindigden woensdag na een verkorte handelsdag op records, geholpen door de verwachting voor soepeler monetair beleid door centrale banken. De leidende Dow-Jonesindex sloot de sessie 0,7 procent hoger op 26.966,00 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 2995,82 punten en technologiebeurs Nasdaq noteerde een winst van 0,8 procent op 8170,23 punten.