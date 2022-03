Premium Het beste van De Telegraaf

Marktleider ziet geen reden brillen fors duurder te maken Pearle wil met ’Studio’ opgegeven marktaandeel terugwinnen

Door Edwin van der Schoot Kopieer naar clipboard

Jan-Derek Groenendaal. Ⓒ Aldo Allessie

Soesterberg - Hoe bouw je een bedrijf weer op waar op last van de afdeling mededing van de Europese Commissie flink is de schaar in is gezet? Om de wereldwijde miljardenovername in brillen van Grandvision door EssilorLuxottica door te laten gaan, moesten 142 Eye Wish winkels in de verkoop. „Ik wil die 6% marktaandeel terug”, zegt de topman nu.