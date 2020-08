Ⓒ 123rf

Haarlem - Toen een man een koophuis van bijna acht ton toch niet kon financieren, werd hem een fikse boete opgelegd. Tien procent, dus bijna €80.000. Dat terwijl in zijn koopovereenkomst stond dat hij acht dagen had om zich te bedenken, mits hij dat „goed documenteerde”, en hij binnen acht dagen had laten weten dat het hem niet ging lukken.