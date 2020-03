Philips gaat meer corona-apparatuur maken

Het gaat onder meer om CT-scanners, en röntgen- en beademingsapparatuur, aldus het bedrijf in een persbericht zondag.

Handelsbeperkingen

Het bedrijf roept daarom landen op om ook zoveel mogelijk handelsbeperkingen weg te nemen.

Philips wil het aantal beademingsapparaten dat het produceert binnen acht weken verdubbelen, en verviervoudigen in het derde kwartaal. Philips kan de productie van andere apparatuur tijdelijk opschorten en extra personeel aannemen om de strijd tegen het coronavirus op te voeren.

Ethisch

Er gaat zeven dagen per week 24 uur per dag aan gewerkt worden, aldus topman Frans van Houten. De apparatuur gaat in Azië, Europa en Noord-Amerika gemaakt worden, en wordt op éen ethisch verantwoorde manier’ ter beschikking gesteld aan de landen die het het meest nodig hebben.