Jumbo-grondlegger Karel van Eerd overleden

De familie benadrukt dat Karel van Eerd heeft gezorgd voor het sterke fundament van Jumbo. „Met zijn ongeremde ondernemerschap en passie voor de klant heeft hij samen met ons Jumbo laten groeien tot de tweede supermarktketen van Nederland. We zijn dan ook dankbaar en trots dat hij vorig jaar het Koninklijk predicaat van Jumbo Food Groep nog zelf in ontvangst heeft kunnen nemen. Een mooie erkenning en bekroning op zijn levenswerk”.

Van Eerd werd in 1938 geboren en begon in 1957 als 18-jarige in de groothandel die zijn oudoom in 1921 was begonnen. Zes jaar later kwam er een eerste supermarkt en in 1979 nam Karel de zaak officieel over van zijn vader. Vanaf begin jaren tachtig werd de naam Jumbo gebruikt.

Karel van Eerd droeg in 2009 de dagelijkse leiding over aan zijn zoon Frits, terwijl ook dochter Colette in het bestuur zit. Van Eerd senior was vanaf dat moment president-commissaris.