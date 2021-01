Avondklok: AH om kwart voor negen dicht, Dirk nog eerder

Albert Heijn heeft veel filialen die normaal gesproken tot tien uur zijn geopend, sommige winkels zelfs tot middernacht. „Maar vanaf zaterdag gaan alle winkels om kwart voor negen dicht. Het personeel dat daarna in de supermarkt werkt om schoon te maken of bij te vullen, krijgt een werkgeversverklaring mee”, zegt een woordvoerder.

Verklaring

De winkels van Dirk van den Broek en Dekamarkt sluiten nog eerder. „We zijn dat nu in kaart aan het brengen, maar waarschijnlijk sluiten wij om half negen ’s avonds. De werkzaamheden in de winkels gaan daarna door, we moeten wel. Ook bij ons krijgen de werknemers een verklaring mee zodat ze over straat kunnen.”

Albert Heijn verwacht niet dat het veel drukker zal worden in de winkels. „We hebben ruimte openingstijden vanaf zeven uur in de ochtend. Maar we gaan er natuurlijk alles aan doen zodat iedereen veilig boodschappen kan doen. En we roepen onze klanten op om vooral alleen en gespreid naar de winkels te komen.”

Tankstations mogen openblijven, maar we onder bepaalde voorwaarden. ,,We mogen in tegenstelling tot de eerste lockdown, na negen uur bijvoorbeeld geen sigaretten,, zoetwaren en frisdranken verkopen. Alleen benzine en onderhoudsartikelen die te maken hebben met verkeersveiligheid”, zegt voorzitter Eowut Klok van Belangenvereniging Tankstations.

Hij verwacht dat veel tankstations zullen besluiten om na negen te sluiten. ,,Na negen uur ’s avonds verwacht ik niet veel mensen meer op de weg. Daarom zullen veel collega’s het eerst even aanzien hoe druk het daadwerkelijk wordt.”