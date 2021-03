’Meesterbrein’ sensationele vlucht Carlos Ghosn vast in Japan

Michael Taylor, een voormalige beveiligingsexpert uit het leger, en zijn zoon Peter werden na aankomst op een vluchthaven vlak bij de hoofdstad Tokio op last van de Japanse aanklagers direct gearresteerd, zo meldt The Financial Times op basis van tv-beelden vanuit Japan.

De 60-jarige Taylor had vorig jaar in de Verenigde Staten de uitlevering naar Japan nog aangevochten. Hij vreesde dat hij in het Aziatische land bloot zou komen te staan aan marteling. Eind vorig jaar wees de Amerikaanse rechtbank echter een verzoek van zijn advocaten af.

Trein naar Osaka

In de ontsnapping van Ghosn uit zijn eigen woning in Japan zouden vader en zoon Taylor de hoofdrol hebben gespeeld. Zij zouden hem hebben meegenomen in een muziekkoffer waar luchtgaten in waren geboord.

Via een treinrit vanuit Tokio naar het vliegveld van Osaka, waar de beveiliging veel minder streng is, werd Ghosn met een privé-jet naar Turkije gevlogen en daarna naar Libanon. Dankzij een Libanese vriend en zakenman had Ghosn contact gekregen met Michael Taylor. Voor grote sommen geld had die ingestemd om de ontsnapping te regelen.

Eerder veroordeelde een rechtbank in Turkije nog drie Turken -twee piloten en een leidinggevende- tot vier jaar en twee maanden gevangenisstraf voor hun betrokkenheid bij de sensationele ontsnapping van Ghosn. Twee andere piloten en twee stewards werden vrijgesproken. De aanklagers hadden tot twaalf jaar cel geëist.

Ghosn werd verdacht van grootschalige fraude en belastingontduiking bij zijn voormalige werkgever Nissan. In afwachting van zijn proces had hij huisarrest opgelegd gekregen.