Rentezorg drukt Nikkei naar zwaar verlies

De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) liet afgelopen week al weten dat de rente waarschijnlijk eerder omhoog zal gaan dan gedacht en het hoofd van de centrale bank van St. Louis, James Bullard, deed daar vrijdag nog een schepje bovenop door te verklaren eind volgend jaar al een renteverhoging te verwachten.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, raakte 3,3 procent kwijt en eindigde op 28.010,93 punten. De graadmeter zakte eerder op de dag voor het eerst sinds 20 mei onder de 28.000 punten. De sterk gestegen chipaandelen, die gevoelig zijn voor hogere rentetarieven, werden van de hand gedaan.

Honda en Nissan onderuit

Chiptester Advantest verloor 5 procent en de maker van chipapparatuur Tokyo Electron daalde 4 procent. Ook de autofabrikanten Honda en Nissan kregen rake klappen en zakten rond de 4 procent. Robotmaker Fanuc leverde 6 procent in.

Elders in de Aziatische regio werden eveneens verliezen geleden. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 1,6 procent. Beleggers verwerkten het besluit van de Chinese centrale bank om de rentetarieven op eenjarige en vijfjarige leningen ongewijzigd te houden op respectievelijk 3,85 en 4,65 procent. De All Ordinaries in Sydney zakte 1,6 procent en de Kospi in Seoul verloor 1 procent.