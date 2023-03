Premium Het beste van De Telegraaf

Column: waarom aandelen verkopen nu onverstandig is

Door ken fisher Kopieer naar clipboard

Is het tijd om uw aandelen te verkopen? Nu de AEX en aandelen in de eurozone sinds het dieptepunt van afgelopen herfst flink zijn gestegen, lijkt de zwakke performance van vorige maand ons te vertellen dat het moment is aangebroken om uit de markt te stappen - voordat de aandelenmarkten nóg meer bergafwaarts gaan. Maar pas op: als de rally na oktober inderdaad het begin van een nieuwe bullmarkt markeerde (wat volgens mij ook zo was), dan is het verkopen van uw aandelen in deze fase in mijn optiek een grove vergissing. De geschiedenis leert dat het dumpen van aandelen na de initiële pieken van een nieuwe bullcyclus niet erg verstandig is - zelfs in geval van tussentijdse koersdalingen. Over het algemeen blijven de markten steeds verder stijgen. Laat me dat toelichten.