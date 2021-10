Storing Vodafone na drie uur opgelost

Via allestoringen.nl is te zien dat er vanaf kwart over één meldingen binnenkwamen over een storing op het Vodafone-netwerk. Om tien voor half vijf meldde het bedrijf dat de malheur was verholpen.

Twee weken geleden kampte Vodafone ook al met twee storingen. Volgens het telecombedrijf stonden die op zichzelf en was het een gevolg van een menselijke fout.

Als gevolg van de storing waren meerdere instanties telefonisch niet of nauwelijks bereikbaar. De storing treft onder meer GGD’en, rechtbanken en gemeenten.