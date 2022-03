Nieuwe huurders betalen fors meer in vrije sector

De vrije huursector is een belangrijke pijler van de Nederlandse woningmarkt, maar de doorstroming stokt. De kloof met aan de ene kant de sociale huursector en aan de andere kant de koopsector wordt steeds groter.

„Het is een vicieuze cirkel van weinig aanbod en een nog altijd groeiende vraag. Dat leidt tot huurstijgingen en steeds kleinere woonoppervlaktes bij nieuwbouw, zodat de huurprijzen daarbij nog enigszins beperkt blijven”, zegt NVM-voorzitter Onno Hoes.

’Geen regels, maar bouwen’

Volgens hem wordt de oplossing door de politiek gezocht in wetten en regels en biedt dat geen soelaas. „Zelfbewoningsplicht, huurprijsbescherming en het kunnen kopen van een corporatiewoning zorgen alleen maar voor verschuivingen binnen de woningvoorraad, maar dragen niet bij aan het vergroten van het aanbod.”

„Sterker nog, het beperkt beleggers in hun investeringen in de woningmarkt. De overheid moet met plannen komen om de bouwproductie in alle segmenten van de (huur)woningmarkt op te schroeven. Alleen dan komt de doorstroming op gang en komen vraag, aanbod en prijzen geleidelijk weer in evenwicht”, aldus Hoes.

Beleggers

Woningbeleggers hebben momenteel een slechte naam op de woningmarkt, maar investeringen zijn volgens VGM NL-voorzitter Sander Groot onmisbaar voor de uitbreiding van de voorraad huurwoningen in de vrije huursector. „De bereidheid van beleggers om te investeren in de Nederlandse vrije sector huurmarkt is groot, als er een reëel lange termijn rendement tegenover staat.”

Groot: „De programma’s voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen lijken juist meer regulering te stimuleren, in plaats van ruimte te geven aan mogelijkheden. Daarom roepen we de politiek op om met marktpartijen in gesprek te blijven, om te kijken hoe we de beschikbare investeringen kunnen omzetten in een hogere woningbouwproductie. De vraag is er en daar hoort passend aanbod bij.”