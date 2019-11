Schrappen spitskorting raakt 700.000 mensen

Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

UTRECHT - In totaal worden 700.000 abonnementhouders getroffen door het schrappen van de korting in de middagspits door NS. Dat laat een woordvoerder van het spoorbedrijf weten. De NS wil vanwege de toenemende drukte in de spits geen korting meer geven tijdens piekuren. Tjalling Smit van de Raad van Bestuur noemt een korting tijdens de spits „niet meer van deze tijd.”