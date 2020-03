Winkeliers verbijsterd over lijst met uitzonderingen noodsteun

Ⓒ Dijkstra

AMSTERDAM (ANP) - Winkeliers zijn verbijsterd over de grote groep bedrijven die buiten de boot vallen als het gaat om de noodsteun van het kabinet. Brancheorganisatie INretail kan er met zijn hoofd niet bij dat bijvoorbeeld ondernemers met mode-, schoenen-, sport- en woonwinkels niet in aanmerking komen voor de nieuwe eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro via de TOGS-regeling.