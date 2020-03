Trump haalt uit naar Rusland en Saoedi-Arabië om olie-strijd

Volgens Trump zijn de beide grootmachten in de oliemarkt ’gek geworden’ door de hardnekkige vete over de beperking van de olieproductie in een tijd waarin de coronacrisis hard heeft toegeslagen.

Trump kondigde verder aan op korte termijn een gesprek aan te gaan met de Russische regeringsleider Poetin over de problemen in de oliemarkt.

Door de aanhoudende machtsstrijd tussen Rusland en Saoedi-Arabië en de vrees voor een scherpe terugval van de vraag naar olie vanwege de impact van het coronavirus is de olieprijs in de voorbije weken in een vrije val terechtgekomen.

Vooral kleinere olielanden als Venezuela en Nigeria voelen de pijn door de gekelderde olieprijzen. Goldman Sachs houdt er rekening mee dat de olievraag vanuit uchtvaart nooit meer op hetzelfde niveau van voor de coronacrisis zal komen.