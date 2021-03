Video

‘Er zijn veel vreemde fantasieën over transgenders’

Lisa van Ginneken (48) heeft een aantal jaar geleden voor ons gevlogd over haar transitie van man naar vrouw. Op haar 43e onderging ze een geslachtsoperatie. Op dit moment wil Lisa voor D66 de Tweede Kamer in, om zich in te zetten voor inclusiviteit. Pim Sedee spreekt Lisa in de nieuwe Praat Mee.