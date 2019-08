Zakmesmaker Victorinox wil hard groeien op schepen

Het bedrijf gaat zich daarom op de verkoop op cruiseschepen richten en meer activiteiten ontplooien op luchthavens, vooral in Azië. Dit heeft de baas, Carl Elsener, nakomeling van oprichter Karl Elsener (1860-1918), gezegd, berichtte de Zwitserse Handelszeitung.

Volgens Elsener stijgt het aantal reizigers in heel de wereld en Victorinox wil die groeiende klandizie bereiken. De makers van zakmessen, horloges, koffers en parfums zijn al op vijftig luchthavens in de wereld actief, vooral in Europa en Latijns-Amerika. Maar daar moeten nog veel meer vliegvelden in Azië bijkomen. De onderneming heeft daarom een uitvalsbasis in Hongkong geopend. Victorinox wil voor de expansie in Azië samenwerken met de Zwitserse reisdetailhandelreus Dufry.