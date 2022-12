FTX-oprichter Sam Bankman-Fried: ’geheime overboeking’ klanttegoeden niet aan de orde

De voormalig miljardair was zich naar eigen zeggen niet bewust van het feit dat tegoeden van FTX-klanten werden gebruikt voor beleggingen bij het eveneens door hem opgerichte investeringsbedrijf Alameda. Bankman-Fried stelde dat zijn bedrijf tekort is geschoten op het gebied van risicobeheersing.

Bankman-Fried deed zijn uitspraken in een video-interview van een uur tijdens een door de krant The New York Times georganiseerde conferentie. Hij sprak vanuit de Bahama’s en deed dat naar eigen zeggen tegen het advies van zijn advocaten.

Neergang

De neergang van FTX begon toen het bedrijf niet meer over genoeg geld beschikte om klanten terug te kunnen betalen. Dat hing samen met het overmaken van 10 miljard dollar van klantentegoeden van de cryptobeurs aan investeerder Alameda. Volgens Bankman-Fried was er echter geen sprake van een „geheime overboeking.” De oprichter denkt dat iemand „de ingewikkelde interne benamingen” verkeerd heeft geïnterpreteerd.

Ook stelde Bankman-Fried niet de dagelijkse leiding te hebben gehad bij Alameda. Hij zei bang te zijn geweest voor een belangenverstrengeling. Sinds oktober 2021 was hij daar ook niet meer de topman.

Het faillissement van FTX wordt inmiddels van alle kanten onderzocht. Ondanks die onderzoeken van beurstoezichthouders en de Amerikaanse justitie denkt Bankman-Fried nog gewoon naar de Verenigde Staten te kunnen reizen zonder opgepakt te worden.

Wel zal de 30-jarige op een wat bescheidener manier moeten reizen dan hij gewend was. Vorig jaar werd zijn vermogen nog op 26,5 miljard dollar geschat, inmiddels heeft hij „nog één creditcard en misschien 100.000 dollar op de bank.”

