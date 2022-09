Tanken in Duitsland voor het eerst in jaren duurder dan bij ons

De Duitse benzineprijzen liggen daarmee vrijwel gelijk, soms zelfs hoger dan bij de Nederlandse pompen in de grensstreek. Diesel is in veel gevallen zelfs een stuk goedkoper dan in Duitsland.

Belastingvoordeel

In de nacht van woensdag op donderdag eindigde de Tankrabatt, die drie maanden geleden werd ingevoerd. Het betrof een belastingvoordeel van 35 cent op een liter benzine en van 17 cent voor een liter diesel. In de aanloop naar 1 september waren de prijzen al flink gestegen.

Daarnaast kochten tankstationexploitanten tot woensdag ook tegen het verlaagde tarief in. Ze kunnen daardoor de komende dagen benzine en diesel iets goedkoper aanbieden. Het kan dus nog even duren voordat de afschaffing van de belastingverlaging volledige impact heeft op klanten.

België

In België wordt tanken vrijdag ongeveer 7 cent goedkoper, maar een accijnsverhoging komt steeds dichterbij.

Een liter Euro95/E10 mag bij onze zuiderburen nog maximaal 1,715 euro kosten, een daling met 7,3 cent. De maximumprijs voor Euro98/E5 zakt met 7,5 cent tot 1,918 euro voor een liter.

Wegens de hoog opgelopen prijzen past de Belgische regering sinds midden maart een accijnskorting van 17,5 eurocent toe op brandstoffen. Aanvankelijk liep de maatregel tot en met september, maar woensdag besliste de regering om hem tot en met maart te verlengen.

Euro95 nadert echter de drempel voor een verhoging van de accijns: 1,70 euro. Wanneer de maximumprijs onder dat bedrag zakt, stijgt de bijzondere accijns weer bij elke daling met de helft van prijsverlaging.

Frankrijk

Woensdag riepen de Belgische pomphouders de regering nog op om de accijnzen verder te verlagen, nu Frankrijk de tijdelijke korting op de accijnzen heeft verhoogd tot 30 eurocent per liter én leverancier TotalEnergies er nog 20 eurocent korting bovenop doet. Ze vrezen ’tanktoerisme’ in hun nadeel in de grensstreek.

De brandstofprijzen zijn al maandenlang torenhoog, wegens de economische heropleving na de coronacrisis en de Russische invasie van Oekraïne eind februari.