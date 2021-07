Amazon levert na cijfers en boete flink in op Wall Street

Amazon stond rond vijf uur Nederlandse tijd 7 procent omlaag. Het concern heeft in het afgelopen kwartaal opnieuw flink geprofiteerd van thuiswinkelende consumenten. Wel verwacht het bedrijf dat het groeitempo in het derde kwartaal zal afzwakken, nu winkels weer zijn geopend en mensen daar kunnen gaan shoppen in plaats van op het internet.

De Luxemburgse boete van 746 miljoen euro voor het concern is de grootste privacygeldstraf die ooit is opgelegd in de Europese Unie. Amazon zou de strenge regels voor gegevensbescherming hebben overtreden bij het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens. Volgens het bedrijf zijn de beschuldigingen ongegrond. Amazon is daarom van plan beroep aan te tekenen.

Verder ging het aandeel van Pinterest ruim 17 procent omlaag. Van alle internetbedrijven die profiteerden van lockdowns, lijkt plaatjessite Pinterest het eerste slachtoffer te worden van de versoepelingen van coronamaatregelen. Nu veel mensen weer meer mogelijkheden hebben om uit te gaan, laten ze het platform voor foto's van creatieve vindingen steeds vaker links liggen. In het tweede kwartaal telde Pinterest 454 miljoen gebruikers die het platform maandelijks bezochten. Dat waren er 24 miljoen minder dan in de eerste drie maanden van 2021.

De belangrijkste beursgraadmeters in New York gingen omlaag. De Dow-Jonesindex noteerde 0,1 procent lager op 35.040 punten. De brede S&P 500 daalde 0,4 procent tot 4400 punten en technologiebeurs Nasdaq zakte 0,7 procent tot 14.682 punten.

Procter & Gamble noteerde dik 2 procent hoger. Het verzorgings- en schoonmaakmiddelenconcern verwacht de komende tijd minder hard te groeien dan de voorbije kwartalen. Tegelijkertijd kampt het bedrijf achter merken als Gillette, Pampers en Ariel met oplopende prijzen voor grondstoffen en vervoer, wat de winst raakt. Branchegenoot Colgate-Palmolive kwam ook met resultaten. Daarbij werd het bedrijf achter onder meer Colgate-tandpasta voorzichtiger over de winstgroei. Dat werd door beleggers afgestraft met een koersverlies van bijna 4 procent.

Olieconcerns Chevron (plus 1,4 procent) en ExxonMobil (min 0,4 procent) presenteerden eveneens hun kwartaalcijfers. Zij profiteerden van de stijging van de olieprijzen en wisten daardoor miljardenwinsten in de boeken te zetten. Een jaar geleden doken ze nog diep in de rode cijfers nadat de olieprijzen flink waren gekelderd.