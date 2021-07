Angst voor piek op beurs leidt tot rode koersen op Wall Street

De Dow-Jonesindex sloot 0,4 lager op 34.935,47 punten. De brede S&P 500 daalde 0,5 procent tot 4395,26 punten en technologiebeurs Nasdaq zakte 0,7 procent tot 14.672,68 punten.

Amazon sloot uiteindelijk 7,6 procent lager. Het concern heeft in het afgelopen kwartaal opnieuw flink geprofiteerd van thuiswinkelende consumenten. Wel verwacht het bedrijf dat het groeitempo in het derde kwartaal zal afzwakken, nu winkels weer zijn geopend en mensen daar kunnen gaan shoppen in plaats van op het internet. Ook bedrijven als Shopify en eBay daalden tot ruim 7 procent.

Voor Amazon was er bovendien een boete van 746 miljoen euro van de Luxemburgse privacywaakhond, de grootste ooit gegeven in de Europese Unie. Amazon zou de strenge regels voor gegevensbescherming hebben overtreden bij het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens. Volgens het bedrijf zijn de beschuldigingen ongegrond. Amazon is daarom van plan beroep aan te tekenen.

Het aandeel van Pinterest ging ruim 18 procent omlaag. Van alle internetbedrijven die profiteerden van lockdowns, lijkt de plaatjessite het eerste slachtoffer te worden van de versoepelingen van coronamaatregelen. Daardoor zijn mensen minder vaak online. In het tweede kwartaal telde Pinterest 454 miljoen maandelijks actieve gebruikers, 24 miljoen minder dan in de eerste drie maanden van 2021.

Groente- en fruitbedrijf Dole maakte een weinig succesvolle beursrentree. Het aandeel eindigde op de eerste handelsdag 9,4 procent onder de uitgifteprijs. Dole ontstond in februari toen het gelijknamige fruitbedrijf fuseerde met het Ierse Total Produce. De onderneming had zijn beursgang eerder al verkleind en uitgesteld en kreeg desondanks niet alle aandelen verkocht.

Procter & Gamble noteerde 2 procent hoger. Het verzorgings- en schoonmaakmiddelenconcern verwacht de komende tijd minder hard te groeien dan de voorbije kwartalen. Tegelijkertijd kampt het bedrijf achter merken als Gillette, Pampers en Ariel met oplopende prijzen voor grondstoffen en vervoer, wat de winst raakt.

Branchegenoot Colgate-Palmolive kwam ook met resultaten. Daarbij werd het bedrijf achter onder meer Colgate-tandpasta voorzichtiger over de winstgroei. Dat werd door beleggers afgestraft met een koersverlies van bijna 5 procent.