Grillige bitcoin toont veerkracht met terugkeer boven $50.000

Op cryptoplatform Coindesk keerde de bitcoin rond 07.00 uur (Nederlandse tijd) met een stevige opleving weer terug boven de $50.000 nada de digitale munt dinsdagnacht nog terug zakte tot iets boven $45.000. Afgelopen weekend werd nog een recordstand gemeten van boven $58.000.

De Amerikaanse betalingsdiensteverlener Square leverde mogelijk een bijdrage aan de hernieuwde animo bij beleggers om in de bitcoin te stappen. Het bedrijf heeft voor een bedrag van $170 miljoen aan digitale munten ingeslagen.

Duikvlucht

Op maandag en dinsdag maakte de bitcoin nog een duikvlucht, waarmee de recordreeks in de voorbije weken hardhandig ten einde kwam. De waarschuwende woorden van Janet Yellen, de nieuwe minister van Financiën in de VS, over de zeer speculatieve aard van de cryptomunt speelden daar een grote rol bij.

Vooral Tesla droeg in de voorbije weken flink bij aan de opmars van de bitcoin. De fabrikant van elektrische wagens stapte vorig maand nog voor $1,5 miljard in de cryptomunt. Daarnaast liet topman Elon Musk zich enhousiast uit over de digitale munt.