Column: landjepik terugclaimen, check het eerst in Kadaster

De zaak draait om een eigenaar van een woning (hierna X genoemd) die in 1968 een stuk grond in bezit neemt van zijn buren. Hij plaatst eerst paaltjes met een ijzerdraad op de nieuwe grens en later een betonnen schutting. Hierdoor lijkt het alsof de strook grond bij zijn woning hoort en kan de rechtmatige eigenaar deze ook niet meer betreden.

Volgens de rechters betekent dit dat hier sprake is van ’bezit te kwader trouw’. De eigendom van de grond zou door verjaring na dertig jaar bij X komen. Maar door de invoering van het (nieuwe) Burgerlijk Wetboek is die termijn sinds 1993 nog maar twintig jaar. Dus de grond hoort nu bij de woning van X.

De Hoge Raad heeft in 2017 bepaald dat de voormalige eigenaar van de grond in zo’n geval een vordering wegens onrechtmatige daad kan instellen. De schadevergoeding kan er uit bestaan dat X de oude toestand weer moet herstellen.

Maar dat kan alleen als X de grond nog steeds bezit en die niet ondertussen aan een (onwetende) derde heeft overgedragen. In deze casus was het huis met de grond al in 1997 overgedragen. De grond bleef dus bij de koper.

Bij twijfel of de feitelijke en juridische erfgrens wel aan elkaar gelijk zijn, kun je als woningbezitter beter bij het Kadaster aankloppen voor een grensreconstructie.

Mr. Ernst Loendersloot is senior kandidaat notaris te Maastricht.

