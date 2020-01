‘Risico Brexit-afgrond nog aanwezig eind 2020’

Banier benadrukte dat als er begin volgend jaar geen Brexit-deal op tafel ligt, het risico bestaat dat vooral de handel in zwaar weer weer kan komen. De Britse premier Boris Johnson had eind vorig jaar al gedreigd om de banden ook door te snijden als er nog geen handelsakkoord ligt eind 2020.

Op 31 januari is de formele uittreding uit de EU een feit en belandt het VK in een overgangsfase. Op moment van uittreding is slechts de scheiding geregeld. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over de rechten van wederzijdse burgers, de rekening die de Britten nog hebben openstaan in Brussel en de grens op het Ierse eiland, waar een buitengrens van de EU komt te liggen.

Komende donderdag zal de Bank of England BoE) nog het rentebesluit naar buiten brengen. Gelet op de mindere economische gang van zaken en de onzekerheid over de komende Brexit-onderhandelingen is het niet uitgesloten dat de BoE een renteverlaging zal gaan doorvoeren.