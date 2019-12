’Energienota ruim €60 omlaag in 2020’

De meevaller is volgens Woldring te danken aan een verhoging van de heffingskorting (vermindering energiebelasting). Positief is ook dat de energiebedrijven hun tarieven per 1 januari gelijk houden.

Mensen die bovengemiddeld veel energie verbruiken, betalen volgend jaar wel meer. De belasting op gas en stroom gaat namelijk omhoog. „Daarmee worden huishoudens gestimuleerd om minder te verbruiken”, legt Woldring uit.

Dalende gasprijs

Voor overstappers van energieaanbieder is er momenteel veel voordeel te behalen. Dat geldt ook voor mensen die hun gas- en stroomcontract met variabele tarieven willen omzetten in een contract met vaste prijzen voor bijvoorbeeld een jaar.

„De gasprijs staat momenteel onder druk. In contracten met vaste prijzen wordt een voorschot genomen op een dalende gasprijs”, stelt Woldring. Volgens de directeur van Gaslicht.com is een energiecontract voor maximaal een jaar de beste keuze, omdat je dan een jaar later opnieuw kunt overstappen en profiteren van een aantrekkelijke welkomstpremie van een gas- en stroomleverancier.